Россиянам назвали способ отдохнуть 10 дней на море за 24 тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть 10 дней на море в мае за 24 тысячи рублей. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным аналитиков, дешевле всего отпуск в середине мая (с вылетом с 11 по 16 мая) обойдется на курортах Абхазии — приобрести тур с проживанием на 10 ночей, завтраками и перелетом на двоих можно за 24,1 тысячи рублей.

За Абхазией следуют российские прибрежные направления — например, Анапа, где отдых с 10-дневным размещением будет стоить 32 тысячи рублей, или Калининград — 41 тысяча рублей за тур на двоих с авиаперелетом.

Кроме того, в список бюджетных вариантов для отпуска в мае вошли Санкт-Петербург, курорты Крыма и Алтай. При этом, как отметили специалисты, стоимость отдыха в Анапе в середине мая примерно такая же, как в праздничные дни, а в Сочи и Крыму цены на проживание в первой декаде месяца сильно отличаются.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что отдых в Сочи, Анапе и Крыму подорожал, однако это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и дефицитом свободных мест.