Выбравших отдых в России работников захотели поощрить

Россиян, которые выбрали отдых внутри страны, захотели поощрить в Общественной палате. Так, член ОП Султан Хамзаев предложил увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней тем, кто решит отправиться на российские курорты, передает RT.

В своем письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина Хамзаев подчеркнул, что каждый год миллионы работников российских предприятий выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя миллиардами рублей заграничные страны. В то же время туристы могли бы отправиться на отечественные курорты, а их средства пошли бы на развитие инфраструктуры в туристически привлекательных регионах страны.

«Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней», — заключил член ОП.

Ранее блогерша изучила Турцию и перечислила российские аналоги зарубежным курортам. Например, в Сочи, ее словам, тоже есть отели, работающие в формате «все включено», а местные пляжи ничуть не уступают турецким. Другая опция — заменить поездку в Стамбул путешествием в Казань.