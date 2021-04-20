Изучившая Турцию россиянка назвала альтернативы местным курортам в России

Изучившая Турцию россиянка перечислила российские аналоги зарубежным курортам. Своими идеями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Среди альтернативных вариантов, куда поехать в отпуск в предстоящем сезоне, туристка назвала Сочи. По ее словам, в курортном городе тоже есть отели, работающие в формате «все включено», а местные пляжи ничуть не уступают турецким.

Другая опция — заменить поездку в Стамбул путешествием в Казань. Как отметила автор статьи, столица Татарстана, как и город на Босфоре, очень контрастна, так как сочетает в себе культуру Востока и Запада. Также блогерша отметила уникальность национальных блюд, которыми «можно наесться до отвала».

Кроме того, в качестве аналога Каппадокии россиянка предложила отправиться на кавказские Минеральные Воды. Как уточнила девушка, несмотря на то что покататься на воздушном шаре там не получится, регион богат целебными источниками, смотровыми площадками и природой. «Если вы любите горы, тишину и природу — вам сюда», — резюмировала она.

Ранее в апреле россиян пригласили в Крым вместо Турции на майские праздники. Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал об экскурсионных программах, которые планируют запустить в ближайшее время. Тем не менее, депутат отметил, что большинство мест в четырех- и пятизвездочных отелях уже выкуплено.