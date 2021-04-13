Россиян пригласили в Крым вместо Турции на майские праздники

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники. Он заявил РИА Новости, что российские туристы, планировавшие отдых на турецких курортах, могут посетить полуостров.

«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», — сказал Черняк.

По его словам, места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. «Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее», — пояснил он.

Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он заявил, что заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. По его словам, из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.