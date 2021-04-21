Россияне захотели отдохнуть за границей вопреки новым ограничениям

Россияне захотели провести летний отдых за границей вопреки недавнему постановлению Роспотребнадзора по ужесточению правил обратного въезда в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители туристической отрасли считают, что необходимость сдавать два ПЦР-теста по прибытии в Россию вряд ли помешает туристам отдохнуть за рубежом.

«Туристы все равно будут ездить за границу, просто теперь это выйдет несколько дороже, если не получится записаться в срок на бесплатную сдачу анализов», — заявил один из экспертов.

Отмечается, что большинство россиян уже забронировали зарубежные поездки на предстоящий курортный сезон, тем не менее они могут понести некоторые денежные потери из-за новых ограничений.

По мнению специалистов, больше всего это коснется многодетных семей — согласно подсчетам, паре с двумя детьми придется потратить на дополнительные тесты на COVID-19 от 16 тысяч рублей. В этом случае россияне скорее выберут отдых на отечественных курортах.

20 апреля российские власти ужесточили правила въезда для всех российских туристов, прибывающих из-за границы, — теперь они обязаны по приезде сдать два теста на коронавирус. Согласно распоряжению, все россияне, прибывающие в Россию после 1 мая, должны дважды пройти лабораторное тестирование ПЦР-методом на COVID-19. Уточняется, что тесты нужно сделать в течение пяти дней после въезда.