Россияне массово захотели улететь из страны по одному заграничному направлению

Спрос на авиабилеты в Италию вырос больше чем на 100 процентов после объявления властей страны о возможном открытии границ для россиян летом 2021 года. О том, что туристы массово захотели улететь в популярное европейское государство, стало известно из данных онлайн-сервиса Aviasales, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, аналитики обратили внимание на то, что поисковые запросы по направлениям Россия-Италия и Москва-Рим резко взлетели — на 100,8 процента и на 124 процента соответственно.

20 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что страна планирует открыть границы для российских туристов летом 2021 года. Спикер уточнил, что такая возможность действительно рассматривается, однако он не может обещать, что это произойдет именно 2 июня. Тем не менее, Терраччано заверил, что предстоящим летом туристический поток точно будет возобновлен.

Ранее в апреле российские путешественники перечислили страны, по которым соскучились больше всего из-за закрытых границ. Самым желанным направлением оказалась Италия — ее открытия ждет каждый пятый респондент.