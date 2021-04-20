В России ужесточили правила въезда для прибывающих из Турции и Танзании

Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну для туристов, прибывающих до 1 мая из Турции и Танзании — согласно новому постановлению, прибывающие из этих стран россияне должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как стало известно из опубликованного на сайте постановления, интервал между первым и вторым ПЦР-тестом должен составлять не менее пяти суток.

При этом, туристам необходимо разместить информацию о результатах тестов в своем личном аккаунте на сайте Госуслуг, заполнив соответствующую форму.