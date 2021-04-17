Росавиация создала оперштаб для возвращения россиян из Турции

Росавиация создала оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперштаб будет отслеживать россиян с билетами на руках и ожидающими возвращения на родину. Кроме того, в его задачи будет входить регулярное информирование Минтранса России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию.

В Росавиации сообщили, что авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в запланированные даты, уже сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости их число увеличат.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса в этой стране. 16 апреля суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Турции стал рекордным с начала пандемии — 63 082 случая заражения. Регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

На полтора месяца РФ закроет границы с Танзанией. Полеты в эту страну, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня.

После закрытия Турции российские путешественники обратили внимание на Египет, Кипр и Марокко. Аналитики отметили возросший интерес к этим направлениям.