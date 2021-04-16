Ведущая Первого канала не смогла улететь из Турции и разозлилась

Ведущая новостной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева разозлилась после того, как не смогла улететь из Турции из-за новых ограничительных мер. На своей странице в Instagram она рассказала о сложившейся ситуации, а также обвинила российские власти во лжи. Скриншоты ее сторис публикует Telegram-канал «Только никому…».

Андреева летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Стамбуле. Вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

«Голикова (Татьяна Голикова, вице-премьер России — прим. «Ленты.ру») обещала, но обманула. Догузова (Зарина Догузова, глава Ростуризма — прим. «Ленты.ру») сказала, но неправду. Нас никто не вывез», — написала телеведущая, усомнившаяся в правдивости российских властей.

«Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь. И только счастливый случай и Бог помогли», — заключила Андреева. Однако она не сказала, как именно ей удалось вылететь из Турции.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Голикова отметила, что регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе.

Вскоре после этого в Ростуризме пообещали, что россияне, которые уехали на отдых в рамках тура, и те, кто отправился самостоятельно, смогут планово вернуться домой.