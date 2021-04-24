Стоимость жилья в Сочи достигла уровня Москвы

Специалисты в сфере недвижимости заметили рост стоимости жилья на первичном рынке в Сочи. В некоторых районах курорта цена достигла уровня московских новостроек бизнес-класса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Nedvex.

Материалы по теме Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД Солнечный угар Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?

По данным компании, спрос на сочинскую недвижимость растет на фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты. Однако в городе строится меньше новых домов — с начала 2021 года предложение снизилось на 62 процента. В итоге за последние три месяца средняя цена квадратного метра жилья увеличилась на 30 процентов — со 192 тысяч рублей до 249 тысяч рублей. В некоторых районах она превысила средний показатель московских новостроек бизнес-класса.

Среди причин, которые повлияли на ситуацию на рынке, аналитики называют запуск программы льготной ипотеки и «импортозамещение» заграничных направлений. Представители платформы bnMAP.pro не спрогнозировали улучшение ситуации из-за четырехмесячного моратория на выдачу разрешений на строительство жилья, который начнет действовать с июля 2021 года. В Nedvex заявили, что в будущем стоимость жилья в Сочи увеличится еще на 30 процентов.

Ранее в апреле специалисты агентства «МИЭЛЬ» провели исследование, в рамках которого определили, что средняя цена квадратного метра жилья в сочинских новостройках приблизилась к психологической отметке в 200 тысяч рублей. Аналитики заметили ажиотаж во всех сегментах, из-за чего цены увеличились как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.