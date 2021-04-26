На популярном среди россиян курорте подешевело съемное жилье

За первый квартал 2021-го стоимость аренды квартир в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) снизилась более чем на 18 процентов, а для вилл ставки выросли на 4 процента, следует из материалов портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

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По данным аналитиков, в настоящее время снять квартиру-студию в популярном среди россиян курортном городе можно в среднем за 9,5 тысячи долларов (730 тысяч рублей) в год. Аренда квартир с одной спальней обходится в 14,2 тысячи в год (1,09 миллиона рублей). Виллы с двумя спальнями сдаются по средней ставке 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей) в год. Дом с тремя спальнями стоит 40,8 тысячи долларов в год (3,1 миллиона рублей). Съемное жилье подешевело, при этом свободными остаются не более 20 процентов объектов, отмечают в Emirates.Estate.

В первые три месяца года российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ вырос почти на 32 процента по сравнению с четвертым кварталом 2020-го, подсчитали эксперты. «Рынок аренды в Дубае переживал нелегкие времена из-за затоваренности. Сейчас мы прогнозируем восстановление спроса. Однако при этом ждать роста ставок не стоит, особенно в сегменте квартир», — заключают специалисты.

Ранее эксперты назвали оптимальную сумму для комфортного отпуска в Дубае — в апреле она составила 115-190 тысяч рублей. По словам представителей туристической отрасли, из-за пандемии снизилась финансовая доступность путевок на арабские курорты и россиянам нужно быть готовыми потратить больше денег на поездку.

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