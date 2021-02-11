Россияне бросились скупать недвижимость в Дубае

Россияне бросились скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — число запросов в январе 2021 года выросло на 35 процентов по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом говорится в материале портала Emirates.Estate, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Январские показатели также оказались на 18,8 процента выше аналогичного периода 2020-го. Самой привлекательной недвижимостью страны стали апартаменты — число запросов в данном сегменте выросло на 55 процентов по сравнению с прошлым месяцем.
Наиболее популярной локацией признали Дубай — на него приходится свыше 80 процентов заявок. Россияне приобретают объекты не только для собственного проживания, но и в инвестиционных целях. По количеству инвестиционных сделок в 2020 году лидером стал перспективный район Дубай Марина, известный своими фешенебельными яхтенными причалами.
По подсчетам риелторов, самая дешевая квартира Дубая, расположенная в шаговой доступности от моря, продается за 14,5 миллиона рублей. Средняя стоимость дубайских квартир (на расстоянии до 500 метров от моря) равняется 36,1 миллиона рублей.