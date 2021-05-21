Раскрыта реальная стоимость ипотеки в России

Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в России к маю 2021-го увеличилась до 9,2 процента годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ). Этот показатель включает процентную ставку и другие платежи по кредиту.

Показатель ПСК используется банками для информирования потребителей о том, сколько в реальности они переплатят по кредиту. К дополнительным платежам относится, например, плата за выпуск и обслуживание пластиковой карты, открытие аккредитива, сборы в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний).

Согласно раскрытым данным, в декабре и январе 2020-го реальная стоимость ипотеки составляла 9,1 процента годовых, в феврале и марте — 9 процентов. В апреле она достигла 9,2 процента. Увеличение ПСК обусловлено реакцией банков на два повышения ключевой ставки Центробанка, поясняют эксперты. «Можно ожидать, что ПСК в этом сегменте (ипотечном — прим. «Ленты.ру») будет расти и дальше», — предупреждают в ОКБ.

Ранее российских ипотечников сравнили с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. Как отметили эксперты, российские заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности, но все же «ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

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