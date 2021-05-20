Россияне стали реже гасить ипотеку досрочно

В первом квартале 2021-го россияне резко — почти на четверть — сократили совокупный объем досрочного погашения ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

По подсчетам аналитиков агентства, в январе-марте объем досрочного погашения снизился до 512,5 миллиарда рублей — это на 25 процентов меньше, чем в четвертом квартале 2020-го. Год назад в тот же период россияне раньше срока выплатили жилищных кредитов на 396,5 миллиарда рублей.

Чаще всего граждане досрочно погашают ипотеку за счет собственных средств — в первом квартале они таким образом закрыли жилищные кредиты на 455,5 миллиарда рублей (минус 21 процент к показателю за четвертый квартал 2020-го). За счет госсубсидий было досрочно выплачено 25,9 миллиарда «ипотечных» рублей.

Также россияне стали реже перекредитовываться, выяснили эксперты: в январе-марте 2021-го объем досрочных выплат ипотеки за счет рефинансирования сократился на 22 процента, до 19,2 миллиарда рублей.

Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.

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