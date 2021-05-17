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Россиянам предрекли массовое переселение в частные дома

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россию ждет бум индивидуального домостроения, заявил в интервью «Известиям» глава Почта Банка Дмитрий Руденко. По его словам, спрос на индивидуальное жилье растет из-за пандемии коронавируса: многие россияне получили возможность переселиться в частные дома после перехода на удаленную работу.

Как отметил эксперт, россияне массово хотят работать из дома, но «собственные дома не у всех есть». «Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении, — предрек Руденко. — В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет».

По данным банкира, в 2020-м в стране было отмечено 20-процентное увеличение спроса на загородное жилье. Одновременно Почта Банк получил на 40 процентов больше, чем в 2019-м, заявок на оформление кредитов для возведения собственных домов. Банк предлагает займы на строительство загородных домов и приусадебных построек по технологии POS-кредитования как альтернативу ипотеке и кредитам наличными, указал Руденко. Ставка по такому кредиту ниже ипотечной — от 4,9 процента годовых, подчеркнул глава Почта Банка.

Ранее, в марте, стало известно, что многие россияне (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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