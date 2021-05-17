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ВТБ снизил ставки по ипотеке

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

ВТБ с 17 мая 2021 года снизил ставки по ряду ипотечных программ, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Сокращены ставки в том числе по кредитам, выдаваемым в рамках льготной госпрограммы.

Для клиентов с первоначальным взносом от 20 процентов, претендующих на льготную ипотеку, ставка снижается и составляет теперь 5,6 процента годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (это планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от восьми миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (пять миллионов в других регионах). Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит от 5,8 процента.

Для зарплатных клиентов единая ставка по кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке снижена на 0,2 процентного пункта — до 7,9 процента годовых. Кроме того, при электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка дополнительно снижается на 0,5 процентного пункта для зарплатных клиентов (при приобретении готовых квартир). Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 процентного пункта.

Также сокращенные ставки по ипотеке предусмотрены для заемщиков с крупным первым взносом: если вносится от 50 процентов стоимости квартиры, ставка сокращается на 0,7 процентного пункта. При внесении от 60 процентов и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на один процент.

Ранее, в апреле, была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.

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