Рост цен на новостройки в России приостановился

Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в мае выросла на 0,2 процента. По сравнению с прошлым месяцем, рост цен замедлился, а в некоторых городах приостановился или вовсе пошел на спад. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала ЦИАН.

Средний показатель составил 95,6 тысячи рублей за квадратный метр. Хотя, по сравнению с прошлым годом, это дороже — в мае 2020 года цена была ниже на 21 процент, — можно говорить о замедлении роста. В марте и апреле цены росли на 1,6-1,7 процента ежемесячно.

В Москве рост цен составил около 1 процента, в Санкт-Петербурге — 0,58 процента. В некоторых городах произошел более резкий рост: В Краснодаре цена выросла на 6 процентов, в Новосибирске — на 5 процентов. В Севастополе первичное жилье подорожало на 0,24 процента.

Ранее эксперты, опрошенные «Российской газетой», оценили перспективу цен на квартиры в ближайшие месяцы: они пришли к выводу, что цены на недвижимость в Москве летом 2021 года не снизятся даже при условии отмены льготной ипотеки.