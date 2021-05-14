Россиянам рассказали об опасности покупки построенных до 1998 года дач

Нотариусы порекомендовали россиянам быть внимательными при покупке дач, построенных до 1998 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.

Там рассказали, что при приобретении участков с правом собственности, выданным свыше 22 лет назад, нужно внимательно изучить документы и при необходимости сделать их дополнительную проверку.

Потенциальная опасность в том, что реестр прав на недвижимость появился именно в 1998 году и регистрировали в нем права, полученные позднее. Права, возникшие до появления реестра, признаются государством, но в таком случае риск купить арестованную или запрещенную к продаже недвижимость выше. Владелец должен зарегистрировать свое право на участок в Едином государственном реестре недвижимости.

Также стоит быть внимательным и перепроверить документы, если при продаже владелец будет доказывать свое право на участок свидетельством о наследстве. Указывается, что безопаснее будет сначала попросить его внести эти сведения в ЕГРН и только потом покупать дачу.

В палате добавили, что в прошлом году резко выросло количество обращений к нотариусам по сделкам с земельными участками — на 16 процентов.