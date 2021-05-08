Юрист назвал главные поводы доносов дачников друг на друга

Главные поводы, по которым соседи по даче доносят друг на друга, — это мелкие нарушения, как то разведение костров или шумные вечеринки. Их в беседе с РИА Новости назвал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Кроме того, часто юридические споры возникают из-за границ участка или возведения заборов, не отвечающих техническим требованиям, рассказал специалист. «Грозит это долгими судебными разбирательствами соседей друг с другом, жалобами в надзорные органы», — добавил он.

Также дачники могут пожаловаться на запах от костра. Эксперт напомнил, что по закону разводить огонь можно только в баке, мангале или вырытой яме, при этом вдали от деревьев. В костер нельзя добавлять горючие жидкости и токсичные вещества, подчеркнул Сосновский.

В случае конфликта соседи могут пожаловаться председателю садового товарищества, в администрацию населенного пункта, в МЧС или полицию, пояснил юрист. Санкции за неправомерное поведение могут повлечь за собой штраф, а в более серьезных случаях — возбуждение уголовного дела. Чтобы не допустить такой ситуации, Сосновский посоветовал не ссориться с соседями.

Ранее адвокат Ирина Зуй рассказала, что граждане, забросившие свои дачные участки, могут легко их лишиться. По ее словам, изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.