Россиянам назвали способ заработать на дачах

На российском рынке загородной недвижимости больше нет ажиотажа, наблюдавшегося в 2020-м из-за «ковидных» ограничений. Но дачники по-прежнему могут заработать на сдаче своих домов в аренду, пишет «Российская газета».

Эксперты назвали изданию способы найти арендаторов максимально быстро и сдать дом по хорошей ставке. По их словам, съемщики стали разборчивее, но среднестатистический дом в Подмосковье может приносить своему владельцу около 750 тысяч рублей в год.

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По мнению риелторов, перед сдачей дома в аренду стоит прежде всего отремонтировать коммуникации: на даче должна быть горячая вода, свет, интернет. Также важно представить дом в выгодном свете, то есть выделить его естественные плюсы — например, хорошее расположение.

Можно покрасить все, что требует обновления, отметили специалисты. Освежить дом без ремонта позволяет текстиль — занавески, покрывала, скатерти и тонкие матрасы. Стоит купить недорогую посуду, а старую выбросить. Еще одно решение — оборудовать удобные места для отдыха на свежем воздухе (столик с парой стульев, гамак, зону барбекю).

В целом, эксперты не советуют делать слишком большие вложения в загородный дом за один сезон. Стоимость обновления дачи не должна превышать дохода от сдачи ее в аренду на один-три месяца, подчеркнули они.

Ранее в апреле россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач: изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц. Пример опасного объекта — заброшенная постройка, куда способны забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее.

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