Раскрыта стоимость аренды дач в России на лето

За год к апрелю 2021-го в двух третях российских регионов аренда дач подорожала, а в трети снизилась. В среднем дома на лето стали на 2,5 процента дороже, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, самые дорогие съемные дачи находятся в Московской области — они сдаются в среднем за 61,5 тысячи рублей в месяц, в Москве — за 59,7 тысячи в месяц. В Приморском крае среднестатистический дом обойдется в 53,4 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — в 50,1 тысячи рублей. По ставке 45-50 тысяч сдаются дачи в Ленинградской области, Крыму, Севастополе, Якутии, Хабаровском крае и Свердловской области.

Согласно раскрытым данным, самые дешевые дома предлагаются дачникам в Карачаево-Черкесии — по ставке 10,9 тысячи рублей в месяц. По цене до 20 тысяч рублей в месяц также можно арендовать дачу в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Чечне, Курской области и Чувашии. В среднем по России стоимость аренды дачи составляет 34 тысячи рублей в месяц.

«В прошлом году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу, — отмечают эксперты. — В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален. Многие арендаторы прошлого года, которым понравилось такое времяпровождение, повторят свой опыт и этим летом».

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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