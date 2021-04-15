Дом
 
Последние новости
Кремль рассказал об ответе России на возможные санкции США
Москвичка съездила отдохнуть на Кавказ и удивилась нравам местных мужчин
Суд вынес приговор сбившему трех человек рэперу Эллею
Названа возможная причина срыва переговоров Путина и Байдена
Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке
В центре Гамалеи предупредили о росте заболеваемости COVID-19
Германия отказалась шантажировать Россию «Северным потоком-2»
В Москве начнут частично ограничивать дорожное движение по ночам 
Решена величайшая проблема физики
Украина запросила у Запада статус ядерной державы
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыта стоимость аренды дач в России на лето

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За год к апрелю 2021-го в двух третях российских регионов аренда дач подорожала, а в трети снизилась. В среднем дома на лето стали на 2,5 процента дороже, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, самые дорогие съемные дачи находятся в Московской области — они сдаются в среднем за 61,5 тысячи рублей в месяц, в Москве — за 59,7 тысячи в месяц. В Приморском крае среднестатистический дом обойдется в 53,4 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — в 50,1 тысячи рублей. По ставке 45-50 тысяч сдаются дачи в Ленинградской области, Крыму, Севастополе, Якутии, Хабаровском крае и Свердловской области.

Согласно раскрытым данным, самые дешевые дома предлагаются дачникам в Карачаево-Черкесии — по ставке 10,9 тысячи рублей в месяц. По цене до 20 тысяч рублей в месяц также можно арендовать дачу в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Чечне, Курской области и Чувашии. В среднем по России стоимость аренды дачи составляет 34 тысячи рублей в месяц.

«В прошлом году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу, — отмечают эксперты. — В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален. Многие арендаторы прошлого года, которым понравилось такое времяпровождение, повторят свой опыт и этим летом».

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам раскрыли способы защиты дач от кошек
Контроль за дачами россиян усилят
Россиян предупредили о росте цен на дачи
Российская певица пожаловалась на сгнивший из-за отсутствия газа дом
Другие материалы рубрики
Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
16:21 8 апреля

Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье

15:20 8 апреля

Ахеджакова передумала судиться с бывшем мужем из-за квартиры

14:37 8 апреля

Жителям дома с рухнувшей стеной захотели в разы повысить коммуналку

Дом00:0231 декабря 2020

Есть такая традиция

Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
13:32 8 апреля

Покупателей квартир в Москве лишили скидок

12:39 8 апреля

В Москве установили квартирный антирекорд

10:52 8 апреля

Россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир

Дом00:0729 декабря 2020

Живи с этим

Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?
09:49 8 апреля

Раскрыто место проживания исчезнувшей звезды 90-х

09:07 8 апреля

Российский спрос на турецкую недвижимость резко вырос

07:29 8 апреля

Названы регионы с самыми шумными соседями

Россия
Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Власти объявили траур после гибели пяти детей в российском частном доме
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Ленинградская область стала лучшей по благоустройству
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Путин поговорил с Лукашенко
Все материалы
Мир
США продолжат поставлять вооружение Украине
В Сербии запустили производство вакцины «Спутник V»
Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
«Это все мы уже проходили в 1933 году»
Почитание Гитлера, запрещенные песни и поджоги — как живет деревня нацистов в Германии
Меркель и Байден призвали Россию не наращивать войска у границ Украины
Байден предложил Путину встретиться
О чем говорили президенты США и России впервые после обострения в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
В России выросла популярность магазинов для бедных
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
МСП Банк нарастил объем поддержки компаний в 2020 году
Все материалы
Силовые структуры
Девушка ударила полицейского пластиковой бутылкой и оказалась под следствием
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
В заказе убийства Рыжего заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана
Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Полицейский застрелил напавшего на него с ножом россиянина
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер назвал Собчак фаллической женщиной
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Блогера Эдварда Била заметили на бойцовском шоу вопреки запрету суда
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В студенческом журнале DOXA прошли обыски и задержания
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Китайская Xpeng представила первый массовый автомобиль с лидаром
Электрические Audi стали доступнее: представлены Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron
Изучаем первые серийные Audi на фольксвагеновской платформе MEB
В России начались продажи нового Audi A3
Audi e-tron Sportback
Новый вариант электрокара Audi как повод познакомиться с ним получше
Появились новые подробности о Toyota Land Cruiser 300
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Беспилотная Lada Vesta теперь работает в московской больнице
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы