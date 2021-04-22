Россиянин случайно уничтожил шесть десятков дач

В Новосибирской области будут судить мужчину, случайно уничтожившего свыше шести десятков дач. Как выяснили следователи, россиянин выжигал сухую траву на своем участке, и огонь впоследствии распространился на территории нескольких садовых обществ. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

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По данным надзорного органа, мужчина жег траву в пожароопасный период. Закончив работы, он не удостоверился в том, что очагов горения больше нет, вернулся в свой дом и выпивал спиртные напитки. Из-за погодных условий и несоблюдения противопожарных норм огонь охватил соседний участок, а затем надворные постройки. Спустя некоторое время пожар распространился на территории семи садовых обществ, расположенных поблизости.

В результате было повреждено и уничтожено имущество 63 граждан на сумму свыше 31 миллиона рублей, отмечается в сообщении. На имущество виновника пожара наложен арест, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в апреле россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач. По словам адвоката Ирины Зуй, забрать землю можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц. Эксперт привела пример опасного объекта — это может быть заброшенная постройка, куда могут забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее. Пожар — угроза для других жителей поселка.

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