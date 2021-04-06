Россиянина накажут за готовку на балконе

В Сочи возбудили административное дело в отношении местного жителя, жарившего шашлык на балконе многоквартирного дома. Мужчину накажут — ему грозит крупный штраф, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным издания, россиянин незаконно жарил мясо на балконе 18-го этажа одного из корпусов жилого комплекса «Остров мечты». Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В управлении МЧС отметили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено.

За нарушение требований пожарной безопасности мужчину могут оштрафовать на 2-4 тысячи рублей. Если бы из-за его действий возник пожар, ему грозило бы уголовное преследование. С начала 2021 года в Сочи произошло 144 пожара, более половины из них — из-за неосторожного обращения с огнем, уточняют «Кубанские новости».

Ранее россиянам перечислили запрещенные варианты использования балконов — на них нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества. За выброшенный с балкона окурок могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, а если случится пожар — посадить в тюрьму.

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