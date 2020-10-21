Россиянам перечислили запрещенные варианты использования балконов

На балконах многоквартирных домов нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества. Запрещенные варианты использования балконов агентству «Прайм» перечислила старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По словам эксперта, на балконах и лоджиях запрещается использование открытого огня, курение также подпадает под эту категорию. Однако запрет относится только к гражданам, нарушающим требования пожарной безопасности: например, к тем, кто бросает окурки и стряхивает пепел с балкона. За выброшенный окурок могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, а если случится пожар — посадить в тюрьму.

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Пшеничникова отметила, что не все мини-сады можно создавать на балконах: разрешено ставить цветочные конструкции без креплений с внутренней стороны, но для установки кронштейнов или высадки свисающих лиан необходимо получить разрешение в местной администрации.

Готовить еду с использованием открытого огня на балконе также нельзя, указала эксперт. Кроме того, на балконе запрещено устраивать курятник: за это могут выписать сразу два штрафа общей суммой от 3 тысяч рублей — за неприятный запах и создание шума в утреннее время.

Весной 2020-го жителя подмосковного города Химки наказали за то, что он, будучи самоизолированным, жарил шашлыки на балконе. Мужчина, вероятно, нарушил технологию приготовления пищи, и из-за этого с балкона повалил густой дым. Кулинару-любителю выписали штраф на 2 тысячи рублей.

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