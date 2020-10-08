Российская школьница притворилась богатой и разбросала 30 тысяч рублей с балкона

В российском городе Саяногорске, Хакасия, 10-летняя школьница притворилась богатой и разбросала с балкона заначку родителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Девочка пришла домой после школы в расстроенных чувствах, так как ее одноклассники хвастались друг перед другом новыми смартфонами, а она ничем не могла им ответить. Чтобы доказать, что ее семья не бедная, россиянка достала из тайника заначку родителей и начала бросать одноклассникам с балкона купюры.

«У меня тоже денег много, тоже могу себе какой захочу смартфон купить. И вообще я очень богатая. И не смейтесь, я вам это докажу», — кричала она.

После этого школьница взяла еще немного купюр из тайника и подарила их приятелям из соседних дворов, чтобы подтвердить свою обеспеченность. Всего она раздала друзьям 30 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, родители девочки обратились к участковому с просьбой вернуть деньги. Сообщается, что семья школьницы среднего достатка, для них 30 тысяч рублей — существенная сумма. Издание не уточняет, наказали ли родители дочь.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода по ошибке выбросил в мусорный бак пакет с деньгами, отложенными на покупку автомобиля. С помощью системы ГЛОНАСС удалось оперативно отследить мусоровоз, и россиянин получил деньги обратно.