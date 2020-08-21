Россиянин выбросил в мусор отложенные на автомобиль деньги

Житель Нижнего Новгорода выбросил в мусорный бак пакет с деньгами, отложенными на покупку автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Мужчина обратился к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами и рассказал, что перепутал пакеты и выбросил не тот сверток. Пропажу обнаружили, когда мусоровоз уже забрал отходы.

С помощью системы ГЛОНАСС удалось оперативно отследить машину, ее перехватили до разгрузки. В результате пакет удалось найти благодаря его подробному описанию. Купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.

В апреле 2019 года в Тюмени семья случайно выкинула несколько миллионов рублей. Местные жители продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором и выбросили. Деньги попали на мусоросортировочный завод. Семья приехала на предприятие и рассказала сотрудникам о своей проблеме. Горожанам пришлось перерыть 12 тонн отходов, чтобы найти свой пакет.