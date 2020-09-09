Модель популярного бренда снялась обнаженной на балконе во время отдыха

Модель популярного бренда одежды Fashion Nova Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в откровенном виде и поделилась снимком в соцсетях. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На фото 25-летняя французская манекенщица загорает обнаженной на открытом балконе в курортном городе Биарриц. Она попозировала в кресле в распахнутом халате и с откинутой назад головой. «Сразу после прекрасного душа», — подписала она пост, который набрал почти 260 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях. «Выглядишь такой свежей и отдохнувшей», «Самая красивая модель Франции», «Ты идеальна и душой, и телом», «Произведение искусства», — высказались они.

В настоящий момент на модель подписаны 4,6 миллиона человек.

Это не первый раз, когда Паулин Танто размещает в соцсетях снимки, на которых она запечатлена в смелых образах. В августе она показала кадр, на котором стоит спиной к фотографу в зеленом купальнике, прикрывая обнаженную грудь рукой.