Модель популярного бренда порадовала фанатов снимком в просвечивающем грудь топе

Модель популярной бренда Fashion Nova попозировала в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном в сети снимке 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена с мокрыми волосами в белых плавках и топе, через который просвечивается ее грудь. Манекенщицу сфотографировали на территории дома в Провансе, Франция. «Солнце в моих мыслях», — подписала она пост, набравший 272 тысячи лайков.

Фото порадовало поклонников знаменитости и они оценили его в комментариях. «Потрясающе!», «Улыбка — твое лучшее украшение», «Вау, сногсшибательно», «Красотка!», «Ты идеальна», — высказывались они.

Ранее в августе Паулин Танто снялась обнаженной и поделилась снимком с фанатами. На фото она стоит спиной к камере с мокрыми волосами на фоне леса. Ее запечатлели без одежды и нижнего белья в водоеме на курорте Les Terres Blanches во Франции.