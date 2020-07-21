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Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес

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Фото: @popstantot

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена топлес в полосатых брюках синего цвета марки I Am Gia. Она попозировала сидя на диване в гостиной, прикрывая обнаженные части тела руками. Публикация модели набрала больше 320 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Боже, ты такая потрясающая», «Прекрасная леди, милая улыбка и красивое тело», «Ты — богиня», «Я влюблен в эту невероятную женщину», — комментировали они.

В июле Паулин Танто уже фотографировалась без бюстгальтера. Она снялась в рубашке белого цвета марки Fashion Nova без нижнего белья. Фотограф запечатлел ее на подоконнике.

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