Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной и порадовала фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova сфотографировалась без одежды и порадовала подписчиков. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена полностью обнаженной. Она позирует, стоя под душем, расположенным во дворе дома. «Душ на открытом воздухе — лучший», — подписала модель фото. Публикация набрала больше 300 тысяч лайков.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться

Фанаты оценили внешний вид Танто в комментариях. «Восхитительный снимок, восхитительное тело, восхитительный стиль», «Произведение искусства! Ты ошеломительная», «Впечатляет», «Ты невероятно красива», — восхищались они.

Ранее в июле Паулин Танто поделилась фото топлес у бассейна и порадовала подписчиков. Так, на первом снимке ее сняли со спины, на другом — она запечатлена боком к фотографу. Волосы модели заплетены в косу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!