Модель популярного бренда снялась топлес у бассейна и порадовала подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova снялась без бюстгальтера и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала топлес в бикини на фоне бассейна. На первом снимке ее сфотографировали со спины, на другом — она запечатлена боком к фотографу. Волосы модели заплетены в косу, а в руках она держит бутылку с водой.

Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 369 тысяч лайков. «Ты выглядишь невероятно», «Вау, Паулин!», «Господи, какая же ты красивая», «Обожаю тебя», «Самая красивая и сексуальная девочка в мире», — высказывались фанаты.

3 июля Танто показала новую спальню в своем доме, поделившись снимком в нижнем белье. На фото она лежит на кровати и смотрит в камеру. Модель надела короткий топ и бежевые трусы.

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