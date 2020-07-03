Модель показала новую спальню на снимке в нижнем белье

Модель бренда Fashion Nova поделилась фотографией в откровенном наряде и продемонстрировала свою новую спальню. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) лежит на боку на кровати в собственном доме и смотрит в камеру. Она одета в короткий топ и нижнее белье. «Добро пожаловать в мою новую спальню», — говорится в описании к публикации.

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Подписчики восхитились внешним видом Танто в комментариях под постом, набравшим 328 тысяч лайков. «Шикарный вид — и это я не о природе», «Прекрасная кровать, особенно, когда на ней лежишь ты», «Вау, какая горячая, «Обожаю тебя», «Самая красивая и сексуальная девочка в мире», — высказывались поклонники.

8 июня Паулин Танто также порадовала фанатов снимком без нижнего белья. Она попозировала на природе в белой укороченной футболке без бюстгальтера и прозрачных трусах с принтом в виде бабочек бренда Fashion Nova, чьим амбассадором она является.

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