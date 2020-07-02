Памела Андерсон поделилась снимком в откровенной позе и обрадовала фанатов

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала фото в откровенной позе и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя знаменитость лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Она одета в черную футболку и короткие шорты в тон. Рядом с ней лежит туфля на каблуке.

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Фанаты обрадовались публикации и оценили внешний вид Андерсон. «Мерлин Монро моего поколения. Икона!», «Ты потрясающая», «Канадская богиня», «Очень красиво! Я впечатлен», «Хорошеешь с каждым годом», — комментировали они. Фотография набрала более 24 тысяч лайков.

В июне Памела Андерсон снялась полностью обнаженной для фотосессии новых сумок люксового класса от Ashoka Paris. На одном из кадров актриса лежит на простыне в окружении розовых пионов, гортензий и сирени, прикрывая руками голое тело. При этом на ее спине разложены лепестки роз.

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