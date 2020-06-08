Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась фотографией в откровенном наряде и порадовала поклонников. На снимок, который появился в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.

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Публикация, набравшая 314 тысяч лайков, восхитила подписчиков модели. «Невероятно красива!», «Выглядишь потрясающе, девочка!», «Тебе даровано очень много красоты», «Как бы я хотела иметь такую фигуру!», «Идеальна», — комментировали они.

В июне другая модель бренда Fashion Nova, Хлоя Саксон (Chloe Saxon), снялась в чересчур откровенном бикини и порадовала фанатов. Так, она сфотографировалась в раздельном бикини Disco Diva без бретелей с глубоким вырезом, обнажающим часть груди. «Красивые тело и бикини», — написал ей один из фанатов под постом.

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