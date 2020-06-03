Модель попозировала в чересчур откровенном бикини и порадовала поклонников

Модель бренда Fashion Nova поделилась снимками в чересчур откровенном купальнике и порадовала подписчиков. Серия фотографий появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах Хлоя Саксон (Chloe Saxon) позирует в доме в раздельном бикини без бретелей с вырезом в области груди. Комплект Disco Diva, выполненный из блестящей ткани, оголяет часть груди манекенщицы. Стоимость купальника на сайте марки составляет 31 фунт стерлингов (2671 рубль).

Поклонники знаменитости восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 22 тысячи лайков. «Красивые тело и бикини», «Вау, ты выглядишь в этом купальнике просто потрясно», «Горячая красотка», «Ты выбрала прекрасный наряд», — высказывались они.

2 июня американская пеаица Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Поп-исполнительницу запечатлели на фоне пальм в лаймовом бюстгальтере и трусах на завышенной талии из новой летней коллекции. Представленный комплект нижнего белья изготовлен из полупрозрачного кружева.

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