Снимки бывшей 45-летней модели в бикини на элитном курорте удивили поклонников

Бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт (Victoria Silvstedt) запечатлели на элитном курорте Сен-Тропе во Франции в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 45-летнюю знаменитость на яхте в белом раздельном купальнике, пляжной мини-юбке и вязаном укороченном кардигане. На размещенных кадрах она загорает на борту в черных солнцезащитных очках и соломенной шляпе, а ее волосы накручены на бигуди.

Фото: Goff Photos

Пользователей сети удивил внешний вид бывшей манекенщицы, и они выразили свое восхищение в комментариях под публикацией. «Очень красивая женщина, которая совершенно не выглядит на 45 лет. Шикарная фигура и лицо», «Не может быть, что ей 45 лет!», «Она выглядит минимум на 10 лет моложе!», «Прекрасная женщина» — высказывались поклонники.

В мае фанаты 48-летней бывшей фотомодели журнала Playboy Брук Берк похвалили ее за стройное тело в бикини. Она попозировала в слитном купальнике с леопардовым принтом, стоя боком к фотографу. «Потрясающие ноги, ты совершенно не изменилась», — написал один из поклонников манекенщицы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!