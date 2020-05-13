Тело 48-летней бывшей модели Playboy на фото в купальнике удивило фанатов

Американская актриса и бывшая фотомодель журнала Playboy Брук Берк снялась в купальнике для рекламы курса собственных онлайн-тренировок, которые транслируются на канале Amazon Live. Снимок был размещен в Instagram во вторник, 12 мая.

На кадре 48-летняя модель запечатлена на бело-голубом фоне боком к камере и с согнутой правой ногой. Она одета в слитный купальник с леопардовым принтом. В описании к посту Берк призвала поклонников выполнять спортивные упражнения вместе с ней в прямом эфире на протяжении 12 дней.

Стройное тело знаменитости удивило фанатов, и они похвалили ее в комментариях. «Твое тело до сих пор идеально», «Потрясающие ноги, ты совершенно не изменилась», «Продолжай в том же духе! Твоя фигура вдохновляет каждую из нас», «Как всегда великолепна», — писали некоторые из них. Всего публикация собрала шесть тысяч лайков.

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Брук Берк получила известность после того, как стала ведущей популярного реалити-шоу «Путешествия со знаменитостями». По замыслу продюсеров, большую часть времени Берк должна была находиться перед камерами в одном бикини. После выхода программы ведущая получила серию предложений от эротических изданий. Так, в 2000 году она появилась обнаженной на сайте BlueNudes, а затем дважды снялась для издания Playboy. Позже модель сотрудничала с журналами Maxim, Stuff, FHM и Celebrity Skin.

В апреле поп-исполнительница Бритни Спирс сняла домашнюю тренировку в откровенной одежде: она показала процесс выполнения упражнений в черном спортивном топе и коротких шортах. В посте Спирс рассказала, что зашла в спортивный зал впервые за полгода, и своим заявлением рассмешила фанатов.

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