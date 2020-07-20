Модель популярного бренда снялась в рубашке на голое тело и восхитила фанатов

Модель популярной марки Fashion Nova опубликовала серию снимков без бюстгальтера и порадовала фанатов. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена без нижнего белья, сидя на подоконнике. При этом она надела белую рубашку упомянутого бренда на голое тело. Публикация набрала больше 320 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Очень горячо!», «Произведение искусства», «Ты невероятная! Девушки поддерживают друг друга. Богиня», «Лучшая фигура. Никогда не делай с ней ничего, она совершенна», — восхищались они.

Ранее в июле Паулин Танто сфотографировалась полностью обнаженной. На опубликованном снимке она на позирует, стоя под душем, во дворе дома. Фанаты сочли тело модели «ошеломительным».