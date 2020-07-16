Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья

Модель популярного бренда Fashion Nova опубликовала серию снимков в просвечивающем тело наряде и порадовала поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) попозировала рядом с бассейном во дворе дома в костюме Dyspnea, состоящем из кроп-топа и короткой юбки. Из-за прозрачной ткани наряда, который расшит пайетками, видно, что она не надела нижнее белье.

Фото опубликовано @mathildtantot

«Вот вам несколько моих фото, выберите лучшее», — написала модель в описании к посту. Подписчики восхитились внешним видом Танто в комментариях под публикацией, набравшей 768 тысяч лайков. «Вау, красотка», «Идеальная женщина», «Красивая», «Я тебя обожаю, моя любимая модель», — высказывались пользователи.

В июле Матильда Танто поделилась с фанатами снимком в просвечивающем тело нижнем белье. Ее сфотографировали сидящей на фоне бассейна с бокалом в руке в комплекте оранжево-розового белья из прозрачной ткани. Комплект оформлен принтом в виде сердец.