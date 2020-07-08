Модель популярного бренда порадовала фанатов снимком в прозрачном белье

Модель популярной марки Fashion Nova опубликовала серию снимков в просвечивающем тело нижнем белье и порадовала поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) позирует, сидя на фоне бассейна с бокалом в руке. Ее запечатлели в комплекте оранжево-розового белья из прозрачной ткани. Наряд оформлен принтом в виде сердец и несколькими небольшими бантами. На модели нет аксессуаров, а ее волосы собраны с помощью заколки.

Фото опубликовано @mathildtantot

Подписчики восхитились ее публикацией и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 946 тысяч лайков. «Ты такая красивая», «Прекрасна», «Господи, идеал!», «Какая горячая девушка», «Мне нужна девушка, которая выглядит так же», «Матильда, я обожаю тебя», — писали фанаты.

26 июня Матильду Танто сфотографировали обнаженной в кровати. На опубликованных фото она позирует в кровати без одежды, прикрывая оголенные части тела покрывалом. В описании к посту она пожаловалась на 35-градусную жару.

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