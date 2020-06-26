Модель популярного модного бренда снялась обнаженной дома и порадовала фанатов

Модель популярной марки Fashion Nova опубликовала домашние снимки, на которых она запечатлена без одежды, и порадовала своих поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) позирует обнаженной в кровати, прикрывая оголенные части тела покрывалом. «Если спать в 35-градусную жару, то только голой», — высказалась она в описании к публикации.

Подписчики модели восхитились ее публикацией и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 905 тысяч лайков. «Ты идеал!», «Прекрасна», «Какая же ты горячая», «Мне нужна девушка, которая выглядит также», «Матильда, искренне обожаю тебя», — похвалили фанаты.

26 июня Матильду Танто сфотографировали в реке на фоне леса в черных коротких шортах и белом кроп-топе, ткань которого просвечивает ее тело. Модель запечатлели без бюстгальтера. На одном из кадров знаменитость позирует спиной к фотографу.

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