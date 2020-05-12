Модель поделилась фото в мокром топе без белья и восхитила подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova попозировала в откровенной мокрой футболке и порадовала поклонников. Серией снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных в сети кадрах 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) запечатлена без бюстгальтера в белом кроп-топе, который просвечивает ее обнаженную грудь. Ее также сфотографировали со спины в коротких шортах с цветочным принтом, оголяющих ягодицы.

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Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, набравшей 689 тысяч лайков. «Как ты достигла такой фигуры?», «Очень горячо», «Теперь это мое любимое фото», «О да, я люблю тебя», «Просто красотка», — высказывались фанаты.

В апреле другая манекенщица марки Fashion Nova Тиона Фернан (Tiona Fernan) снялась в укороченной майке бренда, после чего пользователи сети посоветовали ей ходить топлес. На опубликованном фото она позирует в коротких джинсовых шортах и черном топе, который соединяется завязками в области декольте, обнажая часть ее груди. «Зачем тебе вообще надевать такой кроп-топ?» — поинтересовался один из подписчиков.

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