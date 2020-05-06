Популярный бренд высмеяли в сети за обнажающее тело модели бикини

Модель популярного бренда высмеяли в сети за слишком откровенный низ купальника, который она надела для съемок в рекламной кампании. Снимок появился в Instagram-аккаунте интернет-ретейлера.

На размещенном кадре манекенщица продемонстрировала продукцию Fashion Nova. В частности, она попозировала в бикини с леопардовым принтом, солнцезащитных очках и золотом ожерелье. Стоимость купальника на сайте интернет-магазина составляет 2,3 тысячи рублей.

Покупатели Fashion Nova раскритиковали дизайн купальника, усомнившись в нужности его нижней части, которая практически обнажает тело модели. «Мне кажется, Instagram должен удалить это фото из-за цензуры», «Это что, шутка?», «Мне кажется, трусы слишком маленькие», «Какой ужас, кто вообще придумал такие трусы?» — комментировали подписчики.

В апреле другая модель Fashion Nova Тиона Фернан (Tiona Fernan) снялась в укороченной майке марки, после чего поклонники посоветовали ей ходить топлес. Ее запечатлели в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, который соединяется завязками в области декольте, оголяя часть ее груди. «Что за мода? Кто вообще носит такое?» — высказался один из покупателей.

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