51-летняя модель снялась в рекламе в прозрачном платье без бюстгальтера

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенных нарядах в рекламной кампании бренда часов Hodinkee и поделилась кадрами с фотосессии в соцсетях. Снимки появились на ее странице в Instagram.

51-летняя манекенщица попозировала на улице без белья в сиреневом костюме Ulla Johnson, cквозь прозрачную ткань которого просвечивает обнаженная грудь. Ее образ состоит из кроп-топа и юбки в пол. Из аксессуаров на Кристенсен — часы рекламируемой марки.

Фото опубликовано @helenachristensen

Знаменитость также запечатлели в джинсах, бежевом бюстгальтере и расстегнутом жакете белого цвета, на который прикреплен объемный синий цветок. Волосы модели уложены в виде объемных кудрей, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Автором съемки выступила фотохудожница Кэт Ирлин (Kat Irlin), которая родилась в Санкт-Петербурге. Она сотрудничала с такими мировыми изданиями, как Vogue, Numero Russia и Harper’s Bazaar. Стилистом стала Анна Кацанис (Anna Katsanis), а визажистом — Джоди Боланд (Jodie Boland).

Фото опубликовано @jodieboland

Подписчики восхитились внешним видом Кристенсен в комментариях под публикацией. «Я уверена, что ты с другой планеты, как можно быть такой красивой?», «Прекрасная», «Ты моя самая любимая модель и одна из самых шикарных женщин в мире», «Какая же ты красивая», — высказывались поклонники.

В июне Хелена Кристенсен попала на обложку нового номера испанской версии журнала Harper's Bazaar. Ее сфотографировали в горном озере плавающей обнаженной, при этом на снимках она прикрывает тело белым платьем макси. На других кадрах она позирует в бикини с глубоким декольте собственного бренда Stærk&Christense и сетчатом платье.

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