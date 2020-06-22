51-летняя модель попала на обложку модного журнала обнаженной

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенных нарядах для нового номера испанской версии модного журнала Harper's Bazaar и стала героиней его обложки. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

51-летняя знаменитость опубликовала две серии снимков, на которых она запечатлена в горном озере. Так, на некоторых кадрах она позирует в купальниках с глубоким декольте собственного бренда Stærk&Christensen, а также в черном сетчатом платье.

Кроме того, Кристенсен сфотографировали плавающей обнаженной, при этом на снимках она прикрывает тело белым платьем-макси. На нескольких изображениях у модел в руках бабочка и белая лилия.

Фото опубликовано @helenachristensen

Автором съемки стал американский фотограф Оуэн Гулд (Owen Gould), который также проводит фотосессии для таких журналов, как Vogue, Elle, Dazed и Vanity Fair. Стилистом выступила датский дизайнер и подруга Кристенсен Камилла Стерк (Camilla Stærk).

В июне Хелена Кристенсен попозировала для британской версии журнала Vogue в наряде с глубоким декольте. Она сфотографировалась в зеркале на природе, в шелковом платье Dior с объемным бантом. Отмечается, что съемка прошла в рамках благотворительной акции, во время которой звезды отдают свои вещи на продажу, чтобы направить собранные средства медицинским работникам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!