Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком в купальнике собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком и порадовала подписчиков. Фотография появилась в ее Instagram-stories.

29-летнюю знаменитость запечатлели перед ее домом с панорамными окнами. Она попозировала боком к фотографу в бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Из аксессуаров на Ратаковски — крупные серьги-кольца, волосы девушки убраны в пучок.

Стоимость модели купальника Las Olas коричневого цвета на сайте бренда составляет 150 долларов (10 442 рубля).

15 июня Ратаковски отпраздновала день рождения в таком же бикини. На одном из фото она запечатлена во дворе своего дома, а на других — вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и псом Коломбо в машине. Поклонники поздравили ее в комментариях под постом, а также восхитились фигурой модели.

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