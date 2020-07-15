39-летняя модель Victoria's Secret вновь поделилась снимком топлес

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио вновь опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без верхней части бикини, и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

39-летняя знаменитость попозировала в синем купальнике топлес, прикрыв обнаженную грудь полосатым полотенцем, с собранными в хвост волосами рядом с велосипедом. Из аксессуаров на Амбросио — браслет, тонкая цепочка и серьги-кольца.

Фото опубликовано @alessandraambrosio

Автор снимка — модный американский фотограф Мат Абад (Mat Abad). Поклонники восхитились внешним видом Амбросио в комментариях под публикацией, набравшей 235 тысяч лайков. «Вау, красотка», «Ты совсем не стареешь», «У меня отпала челюсть», «Вот это я и называю красотой», «Шикарная Алессандра», — писали подписчики.

В июне Алессандра Амбросио опубликовала откровенный кадр в рубашке на голое тело и порадовала фанатов. На снимке она запечатлена в джинсах и расстегнутой белой блузке без бюстгальтера и с бокалом в руке.

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