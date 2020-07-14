Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде с принтом тай-дай, который был трендом в 1990-х годах. Снимки публикует ее фан-аккаунт в Instagram.

Папарацци сфотографировали знаменитость вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и собакой Коломбо. Она прошлась по улицам Нью-Йорка в белых кедах и костюме с принтом в стиле тай-дай, состоящем из кроп-топа и широких штанов. Ратаковски также надела солнечные очки и медицинскую маску. На размещенном фото актриса запечатлена с голым животом.

Фото опубликовано @emratateam

В июле супермодель Белла Хадид вышла в свет в брюках, которые были трендом в 1990-х годах. Ее сфотографировали в джинсах широкого кроя, спущенных на бедра. На штанины названных брюк нанесен паттерн из обложек журнала Playboy 1970 года с фотографией модели Дебби Эллисон. Отмечается, что вещь произведена датской маркой Soulland и входит в коллекцию осень-зима 2019.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!