Эмили Ратаковски прошлась по улице в облегающем платье без бюстгальтера

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на публике в медицинской маске без нижнего белья. Фотографии публикует Daily Mail.

29-летняя модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем розовом платье Realisation Par с цветочным принтом без бюстгальтера. Ратаковски также надела голубую защитную маску и коричневые босоножки бренда K.Jacques. Из аксессуаров на ней — солнечные очки Versace и несколько колец.

Фото опубликовано @emratateam

Пользователи сети восхитились внешним видом знаменитости в соцсетях. «Красотка», «Очень милая», «Как всегда круто выглядишь», «Эмили, спасибо, что не носишь белье — оно тебе не нужно», — писали они.

9 июля Эмили Ратаковски опубликовала снимок в прозрачной одежде. Супермодель сделала селфи на розовом диване в блузке такого же цвета, из-под которой просвечивал черный бюстгальтер-бралет. Оба предмета одежды изготовлены из прозрачной ткани, которая обнажает ее тело.

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