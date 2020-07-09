Эмили Ратаковски опубликовала новые фото в прозрачной одежде

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых она запечатлена в откровенной одежде. Серия из трех кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

29-летняя модель позировала для селфи на розовом диване в блузке такого же цвета, из-под которой просвечивал черный бюстгальтер-бралет. Обе вещи изготовлены из прозрачной ткани.

За один час после публикации снимки собрали полмиллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид Ратаковски, а также новый цвет ее волос в комментариях. «Все совершенство этого мира на одном фото», «Тебе очень идет новый цвет волос, стильная», «Потрясающие фото, Эмили, ты действительно одна из лучших моделей», «Ты всегда будешь в тренде, это у тебя в крови», «У тебя так просто получается делать потрясающие фото для соцсетей! Хотела бы я иметь такую же способность», — высказались они.

В июне папарацци сфотографировали Эмили Ратаковски на улицах Нью-Йорка в прозрачном наряде вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом. Она была одета в коричневый костюм Inamorata Woman и черный комплект нижнего белья.

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